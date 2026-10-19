Anatomi eğitiminde yapay zekâ ile gerçek bedenin tamamlayıcı rolü

Anatomi bilimi, yapay zekâ çağında yeni bir boyut kazanıyor:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan, Ulusal Anatomi Haftası kapsamında anatominin çağdaş eğitim teknolojileriyle evrildiğini anlattı. 15 Ekim Dünya Anatomi Günü ve 24-31 Ekim Ulusal Anatomi Haftası vesilesiyle insan bedeninin bilimsel anlaşılmasındaki temel rolün altı çizildi.

Teknolojinin tıp eğitimine katkıları:

"Anatomi, yüzyıllardır tıp biliminin temelini oluşturan, insan bedeninin karmaşık yapısını anlamamızı sağlayan vazgeçilmez bir bilim dalıdır. Günümüzde yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri, üç boyutlu anatomik modeller, sanal diseksiyon uygulamaları ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde anatomi eğitimi çok daha etkileşimli ve erişilebilir hâle gelmektedir. Yapay zekâ destekli sistemler, öğrencilerin bilgi eksikliklerini belirlemeye ve kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerini desteklemeye yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan bedeninin doğal çeşitliliğini, dokuların gerçek özelliklerini ve anatomik yapıların birbirleriyle olan ilişkilerini bütün yönleriyle deneyimlemek açısından insan bedeni eğitimi benzersiz bir değer taşımaktadır. Dijital teknolojiler anatomik bilgiyi görselleştirmede ve öğrenmeyi desteklemede önemli avantajlar sunarken, insan bedeni üzerinde gerçekleştirilen eğitim öğrencilerin gerçek dokularla karşılaşmasını, anatomik varyasyonları gözlemlemesini ve mesleki sorumluluk bilinci geliştirmesini sağlar" dedi.

Beden bağışı ve toplumsal sorumluluk:

"Beden bağışçıları, tıp biliminin sessiz kahramanlarıdır" diyen Doç. Dr. Arslan, beden bağışının bilimsel olduğu kadar toplumsal ve insani bir yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

"Gerçek bir insan bedeninin bizlere öğrettikleri yalnızca anatomik bilgilerle sınırlı değildir. Bedenini bilim ve eğitim için bağışlayan insanlar, yaşamları sona erdikten sonra bile geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkıda bulunurlar. Her beden bağışı, tıp öğrencilerinin daha donanımlı yetişmesine, bilimsel araştırmaların gelişmesine ve dolaylı olarak sayısız hastanın yaşamına dokunulmasına vesile olabilir" dedi.

Arslan, beden bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların üniversitelerin anatomi anabilim dallarından süreç ve başvuru koşulları hakkında bilgi alabileceklerini belirtti.

"Anatomi bilimi, geçmişin bilgi birikimi ile geleceğin teknolojilerini bir araya getiren güçlü bir köprüdür. Bu vesileyle bedenlerini bilim ve eğitim için bağışlayan tüm bağışçılarımıza ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, anatomi biliminin gelişmesine emek veren tüm akademisyenlerimizin ve sağlık bilimleri öğrencilerimizin Anatomi Günü ve Haftası’nı kutluyorum" dedi.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. SEDA ARSLAN, 15 EKİM DÜNYA ANATOMİ GÜNÜ VE 24–31 EKİM ULUSAL ANATOMİ HAFTASI DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN ANATOMİ EĞİTİMİNE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLERE DİKKAT ÇEKERKEN AYNI ZAMANDA BEDEN BAĞIŞININ TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMİNİ VURGULADI.