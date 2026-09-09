Şampiyonlar ligi yeni sezona 6 maçla başladı, Real Madrid ve Manchester City ön planda

Haftanın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun açılış haftası 6 maçla tamamlandı. Günün öne çıkan karşılaşmaları Santiago Bernabeu ve Porto'da oynandı; genel tabloda bir dizi çekişmeli ve gol açısından zengin mücadele dikkat çekti.

Real Madrid - Inter: Mourinho'nun dönüşü ve Madrid'in galibiyeti

Jose Mourinho, eflatun-beyazlılardaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Inter karşısında çıktı. Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Real Madrid, 14. dakikada Kylian Mbappé ile 1-0 öne geçti; 23. dakikada Valverde, kaleci Martinez'in hatasını değerlendirerek skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İtalyan ekibi 77. dakikada Carlos Augusto ile farkı 1'e indirdi ama kalan sürede başka gol gelmedi ve mücadele 2-1 Real Madrid üstünlüğüyle sonlandı. Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 60. dakikada Zielinski ile yerini değiştirdi.

Manchester City - Porto: Haaland'dan çift gol

Sezona Enzo Maresca yönetiminde başlayan Manchester City, Porto deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı. İlk yarı golsüz geçilirken Erling Haaland 47. ve 90+1. dakikalarda takımını öne geçiren golleri kaydetti. Norveçli forvet, kariyerinde çıktığı 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59. gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Haaland, RB Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City formalarıyla Devler Ligi sahnesinde yer aldı.

Gollü karşılaşmalar ve diğer sonuçlar

İlk haftada üç maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Aston Villa, Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund sahasında Villarreal'i 3-2 yendi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ise Real Betis karşısında iki kez öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kaybetti; Lille son 34 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Oynanan maçlar ve sonuçlar

AEK Atina 1 - 0 LASK Linz

Club Brugge 2 - 3 Aston Villa

Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal

Real Madrid 2 - 1 Inter

Porto 0 - 2 Manchester City

Lille 2 - 3 Real Betis

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ SEZON 6 MAÇLA BAŞLADI. REAL MADRİD: 2 - INTER: 1