Adıyaman'da marangozhanede kaza: usta bacağından yaralandı

Adıyaman'da marangozhanede kaza

Adıyaman kent merkezinde faaliyet gösteren bir marangozhanede çalışan M.K., çalışma esnasında kesici bir aletle kendini kazara yaraladı. Olayda usta bacağından zarar gördü ve ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

kaza anı ve ilk müdahale:

İş yerinde meydana gelen kazada, çalışma sırasında kullanılan aletin sebep olduğu yaralanma sonrası mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladı ve durumu stabilize edildi.

tedavi ve sağlık durumu:

İlk müdahalenin ardından M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller ve tedaviye başlandı; yetkililerden alınan bilgiye göre ustanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADIYAMAN’DA BİR MARANGOZ USTASI ÇALIŞMA SIRASINDA KESİCİ ALETLE KENDİNİ KAZARA YARALADI.