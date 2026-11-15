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Adıyaman'da nörogenetikte yeni yaklaşımlar klinikte tartışıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde kalıtsal nörolojik hastalıkların patofizyolojisi, moleküler tanı, NGS ve genetik danışmanlık ele alındı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da nörogenetikte yeni yaklaşımlar klinikte tartışıldı

Adıyaman Üniversitesi tıp fakültesinde klinik nörogenetik eğitimi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen haftalık eğitim toplantılarında "Klinik Nörogenetik" konusu ele alındı. Toplantı, Dr. Mehmet Sinerin sunumuyla gerçekleştirildi ve katılımcılara konunun temel yönleri aktarıldı.

eğitimin odak noktaları:

Sunum sırasında kalıtsal nörolojik hastalıkların patofizyolojisi detaylandırıldı. Moleküler tanı yöntemleri ile yeni nesil dizileme (NGS) teknolojilerinin klinik uygulamalardaki yeri değerlendirildi ve genetik danışmanlık süreçlerinin önemi vurgulandı.

klinik uygulama ve eğitim vurgusu:

Güncel bilimsel literatür ışığında yapılan değerlendirmelerde, özellikle tanı sürecinin zorluklar içerdiği nadir nörolojik hastalıklarda genetik yaklaşımların teşhise katkısı ön plana çıktı. Katılımcılar, nörogenetik alanındaki güncel gelişmelerin klinik pratiğe yansımalarını öğrenme fırsatı buldu.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirmede, bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek akademik ve klinik bilgi birikiminin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Toplantı sonunda sunumundan dolayı Dr. Mehmet Sinere teşekkür edildi.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI TARAFINDAN DÜZENLENEN HAFTALIK EĞİTİM...

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI TARAFINDAN DÜZENLENEN HAFTALIK EĞİTİM TOPLANTILARI KAPSAMINDA "KLİNİK NÖROGENETİK" KONUSU ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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