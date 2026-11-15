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Bilecik'te jandarma kades'i 49 kadının telefonuna yükledi

Bilecik İl Jandarma ekipleri Bayırköy'de 49 kadına KADES uygulamasını anlattı, broşür dağıtıp telefonlara uygulamayı yükledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te jandarma kades'i 49 kadının telefonuna yükledi

kades bilgilendirmesi ve saha çalışması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayırköy Halk Eğitim Kursu ve Bayırköy Halk Pazarı'nda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında toplam 49 kadına KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi.

bilgi ve materyal dağıtımı:

Kodamda kadınlara uygulamayı tanıtan broşürler dağıtılırken, katılımcıların telefonlarına da KADES uygulaması yüklendi.

BİLECİK&#039;TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 49 KADINA KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI...

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 49 KADINA KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI TANITILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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