Bilecik'te jandarma kades'i 49 kadının telefonuna yükledi

kades bilgilendirmesi ve saha çalışması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayırköy Halk Eğitim Kursu ve Bayırköy Halk Pazarı'nda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında toplam 49 kadına KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi.

bilgi ve materyal dağıtımı:

Kodamda kadınlara uygulamayı tanıtan broşürler dağıtılırken, katılımcıların telefonlarına da KADES uygulaması yüklendi.

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 49 KADINA KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI TANITILDI