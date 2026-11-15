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nörolojik hastalıklarda doğru rehabilitasyonla yeniden bağımsızlığa

Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, inme ve beyin travmaları sonrası erken ve kişiye özel nörolojik rehabilitasyonun bağımsız yaşamda kritik rol oynadığını söyledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

nörolojik hastalıklarda doğru rehabilitasyonla yeniden bağımsızlığa

nörolojik rehabilitasyonun hedefi ve gerekliliği

Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, inme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanmaları, MS ve Parkinson gibi nörolojik sorunların yürüyüş, konuşma, yutma ve el becerilerinde doğrudan kayıplara yol açtığını vurguluyor. Bu kayıpların yönetiminde, doğru ve zamanında planlanmış bir rehabilitasyon sürecinin hastanın yaşam kalitesini yükseltmede hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

beynin yeniden öğrenme kapasitesi: nöroplastisite:

Doç. Dr. Ökmen, iyileşmenin merkezinde nöroplastisite kavramının olduğunu ifade ediyor. Buna göre beyin ve sinir sistemi, hasardan sonra yeni bağlantılar kurabilir ve görevleri başka bölgelere devredebilir. Ancak bu potansiyel, yalnızca doğru, planlı ve sık tekrarlanan egzersizlerle desteklendiğinde güçlenir. Ökmen, iyileşmenin ilk aylarda daha hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, hastanın durumu elverdiği anda rehabilitasyona başlanmasının önemini vurguluyor.

tedavi bileşenleri ve aile desteğinin rolü:

Rehabilitasyonun etkili olabilmesi için programların kişiye özel hazırlanması gerektiğini söyleyen Ökmen, fizyoterapi, ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi), konuşma ve dil terapisi, bilişsel rehabilitasyon ile spastisite tedavisinin birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca psikolojik desteğin sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor. Hastalara, durumlarına göre yatarak, ayaktan veya ev programı şeklinde tedavi imkânı sunuluyor.

Doç. Dr. Ökmen, aynı zamanda rehabilitasyonun aile odaklı bir süreç olduğunu hatırlatıyor: Hastanın güvenli transferi, ev içi düzenlemeler ve ev egzersizlerinin takibinde aile üyelerinin eğitimi ve desteği başarıyı doğrudan etkiliyor. Yakınlarının sabrı, düzenli takibi ve kendi sağlıklarına özen göstermeleri tedavinin olumlu sonuçlanmasında belirleyici oluyor.

Erken teşhis ve zamanında müdahaleye dikkat çeken Ökmen, nörolojik rahatsızlık sonrasında atılan her küçük adımın yeniden bağımsız hayata ulaşma yolunda önemli olduğunu belirterek, hastaları uzman bir ekip eşliğinde hareket etmeye davet ediyor.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DOÇ. DR. BURCU METİN ÖKMEN

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DOÇ. DR. BURCU METİN ÖKMEN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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