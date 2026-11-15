Siteler mahallesine kardeşlik köprüsü: cem evi inşaatı tamamlanma aşamasında

Siteler Mahallesi'nde çalışmalar son aşamada

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Siteler Mahallesinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Cem evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar ve takvim:

Vali Abdullah Küçük, yapımı devam eden Cem evi projesini ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin yılsonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor ve yapı, mahalle ile kent halkının kullanımına açılacak.

Toplumsal hedef ve beklenti:

Adıyaman Valiliği açıklamasında, kentin asırlardır farklı kimlik ve inançların kardeşlik içinde yaşadığı bir kültüre sahip olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, Siteler Mahallesi Cem evi'nin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün pekişmesine katkı sağlaması temenni edildi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENT MERKEZİNDEKİ SİTELER MAHALLESİ’NDE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN CEM EVİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.