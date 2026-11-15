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Siteler mahallesine kardeşlik köprüsü: cem evi inşaatı tamamlanma aşamasında

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki Cem evi inşaatı yıl sonunda tamamlanacak; yapı mahalle sakinlerine açılarak hoşgörüyü pekiştirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siteler mahallesine kardeşlik köprüsü: cem evi inşaatı tamamlanma aşamasında

Siteler Mahallesi'nde çalışmalar son aşamada

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent merkezindeki Siteler Mahallesinde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Cem evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar ve takvim:

Vali Abdullah Küçük, yapımı devam eden Cem evi projesini ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin yılsonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor ve yapı, mahalle ile kent halkının kullanımına açılacak.

Toplumsal hedef ve beklenti:

Adıyaman Valiliği açıklamasında, kentin asırlardır farklı kimlik ve inançların kardeşlik içinde yaşadığı bir kültüre sahip olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, Siteler Mahallesi Cem evi'nin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün pekişmesine katkı sağlaması temenni edildi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENT MERKEZİNDEKİ SİTELER MAHALLESİ’NDE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN...

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENT MERKEZİNDEKİ SİTELER MAHALLESİ’NDE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN CEM EVİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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