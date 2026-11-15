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Köy kahvelerinde jandarma, av silahları ve bıçaklar konusunda köylüleri bilgilendirdi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri Söğütçük ve Bolatlı köylerinde kahvelerde köylülere av silahları ve bıçaklarla ilgili uyarılar yaptı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy kahvelerinde jandarma, av silahları ve bıçaklar konusunda köylüleri bilgilendirdi

Bilecik'te jandarma köy kahvelerinde bilgilendirme yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütçük ve Bolatlı köylerinde köy kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda güvenlik ve mevzuat konularına dair açıklamalar yapıldı.

Bilgilendirmenin kapsamı:

Jandarma ekipleri, özellikle 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler', 'Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı' ile 'Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına' ilişkin hususları ele aldı. Bu başlıklar doğrultusunda vatandaşlara yasal sorumluluklar, güvenli kullanım ve kayıt yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi.

Broşür dağıtımı ve yerel erişim:

Bilgilendirmeler sırasında ekipler, konuya dair hazırlanan broşürleri köy kahvelerinde bırakıp vatandaşların kolayca ulaşmasını sağladı. Bu uygulama, bilginin yerinde paylaşılması ve olası ihlallerin azaltılması amacıyla gerçekleştirildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI ASAYİŞ TİMLERİ TARAFINDAN SÖĞÜTÇÜK VE BOLATLI KÖYLERİNDE VATANDAŞLARLA KÖY...

JANDARMA KOMUTANLIĞI ASAYİŞ TİMLERİ TARAFINDAN SÖĞÜTÇÜK VE BOLATLI KÖYLERİNDE VATANDAŞLARLA KÖY KAHVELERİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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