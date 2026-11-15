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Karaköprü'de geleneksel buluşma: Ali Dede hayratı 26'ncı yılında

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 26'ncı Ali Dede (Baba) Hayratı, binlerce kişinin katılımıyla Ali Baba Camii önünde Kur’an tilaveti ve tirit ikramıyla gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaköprü'de geleneksel buluşma: Ali Dede hayratı 26'ncı yılında

Ali Dede hayratı bu yıl da yoğun ilgi gördü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26’ncı kez düzenlendi. Etkinlik, ilçenin manevi sahibi kabul edilen Şazeli Ali Dede anısına Ali Baba Camii önünde gerçekleştirildi ve binlerce vatandaş programa katıldı.

Programın içeriği ve akışı:

Hayırseverler tarafından organize edilen buluşma, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Katılımcılar, Ali Dede’nin manevi mirasını yad ederek yapılan dualara eşlik etti ve program boyunca manevi havası hakim olan bir ortam oluştu.

Geleneksel ikram ve toplumsal buluşma:

Etkinlik, katılımcılara sunulan geleneksel tirit yemeği ikramının ardından sona erdi. Organizasyon, hem ilçede kültürel sürekliliğin korunmasına hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

KATILIMCILARA GELENEKSEL TİRİT YEMEĞİ İKRAMI İKRAM EDİLDİ

KATILIMCILARA GELENEKSEL TİRİT YEMEĞİ İKRAMI İKRAM EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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