Sincik balının biyolojik değeri uluslararası dergide belgelendi

Çalışmanın yayımlanması ve destek bilgileri:

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde üretilen balın biyolojik özelliklerini inceleyen araştırma, uluslararası indeksli KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi’nde yayımlandı. Çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencisi Saadet Ertüm tarafından, danışman Prof. Dr. Zehra Tuğba Murathan yönetiminde hazırlandı.

Proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklendi ve 2025 yılında MTÜ ev sahipliğinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’nde Tarım Bilimleri alanında birincilik ödülü almıştı. Makalede ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yıl ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey de yazar olarak yer aldı.

Analiz sonuçları ve köyler arasındaki farklar:

Araştırmada Sincik ilçesinin Durmuş, Geçitli ve Sakız köylerinden alınan bal örnekleri üzerinde biyolojik analizler yapıldı. İncelemeler, örneklerin zengin fenolik ve flavonoid içeriklerinin bulunduğunu ve bunun sonucunda yüksek antioksidan aktivite gösterdiklerini ortaya koydu. Ayrıca örneklerin çeşitli mikroorganizmalara karşı farklı düzeylerde antibakteriyel ve antifungal aktivite sergilediği tespit edildi.

Köyler arasında dikkat çekici farklılıklar kaydedildi: en yüksek antioksidan aktivite Durmuş köyü örneklerinde ölçülürken, antimikrobiyal aktivite bakımından Geçitli köyü balları öne çıktı. Polen analizleri ise bölgede zengin bir floraya işaret ederek 17 familyaya ait 26 farklı bitki taksonu tespit etti.

Bölge ekonomisi ve markalaşma açısından önemi:

Yayımlanan bilimsel makalenin, Sincik balının biyolojik özelliklerini uluslararası akademik çevrelerde tanıtması ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışma, Sincik balının markalaşma sürecine de bilimsel verilerle destek sunmayı hedefliyor.

Adıyaman genelinde yaklaşık 85 bin arı kolonisi ile yıllık 900 ton bal üretimi gerçekleştirildiği belirtiliyor; bu bağlamda araştırmanın kentin arıcılık potansiyelinin tanıtılması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ÜRETİLEN BALIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA, ULUSLARARASI İNDEKSLİ KSÜ TARIM VE DOĞA DERGİSİ’NDE YAYIMLANDI.