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Adıyaman'da okul çıkışında çarpışma: 12 yaşındaki öğrenci yaralandı

Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Ortaokulu önünde okul çıkışında karşıya geçen 12 yaşındaki öğrenciye motosiklet çarptı; öğrenci hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da okul çıkışında çarpışma: 12 yaşındaki öğrenci yaralandı

kaza yerinde yaşananlar

Edinilen bilgiye göre kaza, Barbaros Hayrettin Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerindeki Türkiye Petrolleri Ortaokulu önünde meydana geldi. Okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Kübra T.'ye, sürücüsü M.B. olan 02 ACC 418 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralanma oluştu.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenci, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi ve sağlık durumu ile ilgili yetkililerden henüz detaylı açıklama yapılmadı.

polis incelemesi ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN’DA OKUL ÇIKIŞINDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 12 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, MOTOSİKLETİN...

ADIYAMAN’DA OKUL ÇIKIŞINDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 12 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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