Adıyaman'da okul güvenliğini yerinde güçlendirme denetimi

Adıyaman'da okul güvenliği denetimleri yerinde incelendi

Adıyaman'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda görev yapan polislerin denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında uygulamalar yerinde incelendi ve eğitim kurumlarıyla koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

denetimin odağı:

İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman tarafından yönetilen denetimlerde, okul çevresi güvenliği, giriş-çıkış düzenlemeleri ve okul polisi personelinin görev dağılımı gözden geçirildi. Denetimler, sahadaki uygulamaların planlarla uyumlu olup olmadığını tespit etmeye yönelik yapıldı.

müdürlerle iş birliği ve iletişim:

Denetimler kapsamında okul müdürleriyle bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması için alınan önlemler ve olası ihtiyaçlar değerlendirildi. Okul yönetimleri ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun önemi özellikle vurgulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün okulların huzur ve güvenliğini sağlama amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü ve denetimlerin bu çerçevede devam edeceği bildirildi.

ADIYAMAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM ALABİLMESİ AMACIYLA OKULLARDA GÖREVLİ POLİSLERİN DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.