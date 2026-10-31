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Diyarbakır'da itfaiye ekipleri çocuk parmağında sıkışan metali dikkatli çalışmayla çıkardı

Diyarbakır'da Dönümlü Mahallesi'nde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, 112'ye ihbarla gelen itfaiye tarafından kesilip çıkarıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:22

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da itfaiye ekipleri çocuk parmağında sıkışan metali dikkatli çalışmayla çıkardı

Diyarbakır'da çocuk parmağına sıkışan metal

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde bir apartmanda oynayan bir çocuğun parmağına oyun sırasında metal bir parça sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale edildi.

Müdahale detayları:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerinde kısa süreli bir çalışma yürüttü. Ekipler, uygun ekipmanla metali kontrollü şekilde keserek çocuğun parmağından ayırdı; işlem sırasında uzman itfaiye erleri koordineli şekilde görev aldı.

İhbar ve sevk süreci:

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bildirildi ve ilgili ekipler adrese yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu metal kesilerek çıkarıldı ve olay yerinde yapılan çalışma ile durum kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR’DA ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN METAL İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

DİYARBAKIR’DA ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN METAL İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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