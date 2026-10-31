Toulouse'da müdahale: hayat pahalılığı protestolarında 9 gözaltı

Protestoların üçüncü dalgası ve katılımcı sayılarındaki farklılık:

Fransa genelinde hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik düzenlenen gösterilerin üçüncü dalgası sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara toplam 320 bin kişinin katıldığını açıkladı. Buna karşın gösteri organizatörleri Paris'teki katılımı yaklaşık 200 bin, ülke genelini ise yaklaşık 500 bin olarak duyurdu. Daha önceki dalgalarda da bakanlık ve organizatörler arasında belirgin farklılıklar kaydedilmiş; 24 Ekim gösterilerinde bakanlık 410 bin, organizatörler 800 bin; 17 Ekim gösterilerinde bakanlık 550 bin, organizatörler yine 800 bin olarak bildirmişti.

Toulouse'ta müdahale ve gözaltılar:

Olayların seyrinde güvenlik güçlerinin adımları:

Toulouse kent merkezinde valiliğin yasak kararına rağmen sokaklara çıkan gruplarla polis arasında tansiyon yükseldi. Gösteriler Jean-Jaurès Meydanı çevresinde başladı; güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti. Müdahale sonucu kalabalık kent merkezinin farklı noktalarına dağıldı ve gerilim Matabiau Garı çevresine kadar uzadı.

Gözaltılar ve güvenlik bulguları:

Marengo bölgesinde bir çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle olaylar devam etti. Yetkililer, yerel saatle 16.00 itibarıyla gösterilerde 9 kişi gözaltına alındığını; gösteriler öncesinde yapılan kontrollerde ise bir bıçak ve bir kurşun geçirmez yelek ele geçirildiğini bildirdi.

Rennes ve Marsilya'da önlemler ve güzergâh değişiklikleri:

Rennes'te rota uzlaşması:

Fransa'nın batısındaki Rennes kentinde valilik ile organizatörler arasındaki görüşmeler sonucu gösterilerin güzergâhı yeniden belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle ilk rota reddedilirken, organizatörlerin kabul ettiği alternatif güzergah üzerinden göstericiler Mail François-Mitterrand bölgesinden Charles de Gaulle Meydanı'na yürüdü. Polis, kent merkezinde güvenlik önlemlerini ve izinsiz gösterilere yönelik kontrolleri sürdürdü.

Marsilya'da tedbirler ve kısıtlamalar:

Marsilya'da Reformes bölgesinde bir araya gelen göstericiler Parc Longchamp yönüne ilerleyince polisle karşı karşıya geldi. Kent merkezinde tansiyonun yükselmesi üzerine güvenlik güçleri Vieux-Port ve La Plaine çevresinde kontrollerini artırdı. Valilik, izinsiz gösterilere ilişkin yasakları uygulamaya devam etti ve önceki protestolarda yaşanan yağma ve tahribatı önlemek amacıyla bazı mahallelerde refakatsiz çocukların 23.00-05.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına yönelik kısıtlamaları yürürlükte tuttu.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına yönelik ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında Toulouse kentinde 9 kişi gözaltına alındı. Polis göstericilere TOMA'lar ile müdahale ederken, göstericiler bir çöp konteynerini ateşe verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara toplamda 320 bin kişinin katıldığını açıkladı.