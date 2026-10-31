Londra'da büyükelçilik önünde Palestine Action yanlıları gözaltına alındı

Londra'da elçilik önünde destek eylemi

İngiltere’nin başkenti Londrada yüzü aşkın gösterici, ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, hükümet tarafından yasaklanan ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Palestine Action grubuna destek verdi. Eylem, Defend Our Juries adlı grup tarafından düzenlendi ve polis, yasaklı örgüte destek vermenin suç olduğunu hatırlatarak bazı göstericileri gözaltına almaya başladı.

gösterinin seyri:

Eylemciler ellerinde "Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı. Polis yetkilileri, gösterinin başladığı sırada katılımcılara uyarılarda bulundu ve bazı kişilerin barışçıl davranmasına rağmen gözaltı uygulamaları yapıldı. Defend Our Juries, polise yönelik eleştirilerde bulunarak yetkilileri, ABD’nin zor durumda kalmasına yol açabilecek bir gösteriye izin vermemekle suçladı.

grubun geçmişi ve hukuki durum:

Palestine Action, 2020 yılında İngiltere’de kurulmuş ve İsrail’in askeri faaliyetleriyle bağlantılı şirketleri hedef alan eylemlerle bilindi. Grup, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda yüksek can kayıplarına dikkat çekerek, İsrail’e silah ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin İngiltere’deki faaliyetlerini durdurmaya yönelik izinsiz eylemler gerçekleştirdi. Bu eylemler kapsamında şirket tesislerine girme ve ekipmanlara zarar verme gibi uygulamalar rapor edildi.

İngiliz hükümeti, bu faaliyetlerin ardından 2025 yılında grubu "terör örgütü" ilan etti. Ayrıca, ABD yönetimi bu yılın Ağustos ayında grubu yaptırım listesine aldı. Bu kararlar, göstericilerin yasal statüsünü ve polisin müdahale yetkisini etkileyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, Londra’daki gösterinin yanı sıra eylemcilerin İskoçya’nın başkenti Edinburghtaki ABD Konsolosluğu önünde de benzer bir gösteri planladığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir gösteri düzenlenmiş; polis, pasif bir güç kullanarak yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı. Olay yerinde güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin müdahaleleri sürüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin yanlısı yüzden fazla gösterici, ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Hükümet tarafından yasaklı grup ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek veren göstericiler, polis tarafından gözaltına alınmaya başlandı.