Sağlık teknolojilerinde öncü ülke hedefi: yerli üretim ve uluslararası iş birliği vurgulandı

Kurultay sonrası hedefler ve mesajlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu düzenlenen etkinliklerin ardından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da tamamlanan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nin başarılı geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen organizasyonda dört gün boyunca 20 ülkeden gelen sağlık bakanları, bilim insanları ve 2 bini aşkın misafir ağırlandı.

Kurultayın odağı ve katılımcı profili:

Memişoğlu, kurultay süresince sağlıkta geleceğe yönelik tartışmaların, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesinin ve insanlığa sunulacak yeni teknolojilerin ele alındığını vurguladı. Etkinlikte yer alan konuşmacılar arasında Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da bulunuyordu ve katkılarından dolayı özel bir teşekkür yapıldı.

Yerli üretim ve uluslararası iş birliği:

Bakanın açıklamasında, bilimde ortaklıkların derinleştirilmesi ve üretim gücünün artırılması hedefi ön plana çıktı. Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü ülkeler arasına taşıma kararlılıklarını yineleyerek, "Bilimde ortaklığımızı, üretimde gücümüzü büyüterek Türkiye’yi sağlık teknolojilerinde öncü ülkelerden biri hâline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Paylaşımında ayrıca kurultaya katkı sunan tüm bilim insanlarına, misafirlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakanlığın mesajı, hem ulusal ölçekte yerli sektörün desteklenmesi hem de küresel düzeyde iş birliklerinin artırılması yönünde somut adımlar atılacağının işareti olarak değerlendirildi. Memişoğlu, gelişmelerin takipçisi olacaklarını ve birlikte geliştirme, birlikte üretme anlayışının devam edeceğini kaydetti.

RESUL EMRAH ŞAHAN, SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN