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Son nefeste gelen gol Fenerbahçe'yi öne geçirdi

Fenerbahçe, Süper Lig 10. haftasında Şükrü Saracoğlu'nda Göztepe'yi Matteo Guendouzi'nin 45+1'deki golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son nefeste gelen gol Fenerbahçe'yi öne geçirdi

ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. İlk yarı, maçın son anlarında Matteo Guendouzi'nin ceza yayı üzerinden kaydettiği golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

önemli pozisyonlar:

8. dakikada Fenerbahçe savunmasından ileri gönderilen uzun pasta Noah Sonko Sundberg'in sektirmesiyle top Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Arda, topu iki hamlede kontrol etti.

9. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine girip çektiği şutta Arda, uzak köşeye giden topu çelmeyi başardı.

14. dakikada Lukaku'nun pasında ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci, topu kafayla Oğuz'a gönderdi; Oğuz'un çaprazdan denemesinde kaleci Arda gole izin vermedi.

19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, ceza sahasına yaklaşıp verdiği pasta Janderson'ın yerden vuruşunu kaleci Ederson kornere çeldi.

35. dakikada Juan'ın sağdan ortasında Janderson penaltı noktasında buluştu; Janderson'un geriye çevirdiği topa yayın gerisinden Antunes'in vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

44. dakikada Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda kale önündeki Bokele'nin kafa vuruşunu kaleci Ederson kornere gönderdi.

45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Romelu Lukaku ceza sahası girişinde topu Matteo Guendouzi'ye aktardı; Guendouzi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, sol alt köşeden ağlarla buluştu ve maçın ilk golünü getirdi. Matteo Guendouzi (dk. 45+1)

kadrolar, hakem ve kartlar:

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, NGolo Kante, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene

Teknik Sorumlu: Dirk Kuyt

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Alexis Antunes, Juan, Janderson

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Allan, Ege Yıldırım, Faustino Anjorin, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Andre Henrique, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Matteo Guendouzi (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: NGolo Kante, Nelson Semedo (Fenerbahçe), Alexis Antunes (Göztepe)

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE, GÖZTEPE&#039;Yİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA FENERBAHÇE, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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