Adıyaman'da okul yakınında çarpışma: iki sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 KB 1902 plakalı otomobili süren Mehmet T. ile 02 AGK 790 plakalı motosikletin sürücüsü Mahmut C. çarpıştı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.