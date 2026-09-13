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Düziçi kavşağında arkadan çarpma: üç kişi hafif yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kavşağında kırmızı ışıkta duran Volkswagen Passat'a arkadan çarpılması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düziçi kavşağında arkadan çarpma: üç kişi hafif yaralandı

Kaza detayları:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Volkswagen Passat'a aynı yönde gelen başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin çalışması:

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Polis, çarpışmanın nedenini belirlemeye yönelik görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumunu değerlendiriyor. Sürücülerin ifadeleri ile bölgede seyir halinde bulunan diğer araçların kamera kayıtları soruşturmanın parçalarını oluşturacak.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ARKADAN BAŞKA BİR OTOMOBİLİN...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ARKADAN BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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