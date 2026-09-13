Karaisalı'daki iş yeri saldırısının izini süren ekipler Mersin'de sonuca ulaştı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirtilen 6 şüpheliden 4'ü kısa sürede yakalanırken, geriye kalan 2 firarinin peşine düşüldü.

operasyon ve yakalama:

Polis ekipleri tarafından yürütülen titiz istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda firarilerin izinin Mersin'de olduğu belirlendi. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda kaçak durumdaki şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, güvenlik önlemleri alınarak Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltı sırasında yaptığı aramada ise bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karaisalı'daki saldırıya ilişkin yakalamaların, bölgedeki güvenlik ve kamu düzeni açısından önem taşıdığı vurgulandı.

ELE GEÇİRİLENLER