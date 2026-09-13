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İznik'te virajı kaçıran kamyon park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İznik-Yenişehir yolunda virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı; kazada bir kişi öldü, sürücüler yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İznik'te virajı kaçıran kamyon park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza detayları:

Olay, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir Karayolu'nun Derbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 TCA 07 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı araca çarptı.

Çarpma sonucunda otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN KAMYON, YOL KENARINDA PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPTI....

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN KAMYON, YOL KENARINDA PARK HALİNDE BULUNAN ARACA ÇARPTI. KAZADA KAMYONDA BULUNAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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