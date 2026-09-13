Beypazarı'nda elektrik direğinden çıkan yangın köylü ve itfaiye iş birliğiyle söndürüldü

Beypazarı'da elektrik kaynaklı yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde çıkan yangın, bölge sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı noktalar:

Edinilen bilgiye göre yangın, Oymaağaç Mahallesi sınırları içindeki Uluören ve Özler mevkilerinde bir elektrik direğinden kaynaklandı.

Müdahale ve durum:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köy halkının ortak müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik direğinden çıktığı öğrenildi.

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.