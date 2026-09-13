üniversiteli gençler Kültürpark’ı karton teknelerle canlandırdı

karton tekneler Kültürpark’ta yarıştı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Red Bull iş birliğiyle gerçekleştirilen karton tekne etkinliği, gençlerin yaratıcılığını ve ekip çalışmasını öne çıkardı. Kültürpark’taki atölye alanında bir araya gelen üniversiteli ekipler, karton ve çeşitli malzemelerle kendi teknelerini inşa edip suya indirmeye hazır hale getirdi.

üniversiteli ekiplerin yaklaşımı:

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar tasarım süreçlerini hem eğitsel bir deneyim hem de sosyal bir aktivite olarak değerlendirdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Güney Kaytancı etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Bu yarışmaya aynı bölümde okuyan arkadaşlarımla birlikte katıldık. Amacımız galibiyetten çok, eğlenmek. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Takımımız üç kişiden oluşuyor. Gençler bu tür etkinlikleri çok seviyor. Hem başarılı olmak hem de eğlenmek için böyle bir organizasyonda yer almak gerçekten çok keyifli"

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden katılan ekipler ise projelerinde tasarım disiplini ile mühendislik düşüncesini birleştirdi. Grafik Tasarım mezunu Atabey Aydın etkinliği "İlk kez böyle bir konstrüksiyon çalışmasına katıldık, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin go-kart ve kara araçları versiyonlarının da İzmir’e gelmesini temenni ediyorum" sözleriyle değerlendirdi. Aynı ekipten İnşaat Mühendisliği öğrencisi Atakan Erişmiş tasarımlarında yapay zekâ uygulamalarından yararlandıklarını, ortak fikirlerle keyifli bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

yarış kuralları ve son hazırlıklar:

Takımlar yarış öncesinde teknelerin dayanıklılığı ve pilot seçimi gibi konuları tartıştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Ayça Polat teknelerinin ejderha konseptinde olduğunu ifade ederken, ekip arkadaşı Ece Özgöl kurallara dair şu bilgiyi paylaştı: "Ölçüldük, tartıya çıktık, pilotun kilosu kadar içecek hediye edileceği için aramızdaki en ağır arkadaşımızı tekneyi sürmesi için seçtik". Etkinlik, katılımcılara teorik bilgilerini uygulama ve birlikte üretme fırsatı sundu.

Red Bull Karton Tekne Yarışması fuarın son günü saat 17.00'de Kültürpark Gölünde gerçekleştirilecek. Organizasyon, genç tasarımcıların çalışmalarını halka açarken yarışma atmosferi de ziyaretçilere renkli anlar yaşatmayı hedefliyor.

ziyaretçiler ve İZELTAŞ etkinlikleri:

Fuar alanında ayrıca İZELTAŞ Usta İşi Arena kapsamında düzenlenen atölye ve gösteriler ilgi çekti. Elektrikli el aletleri kullanımı, hedef atışları ve çocuklara yönelik atölyeler gibi etkinlikler ziyaretçilere hem eğlence hem de beceri deneme imkânı sundu. Konuklardan Hale Yıldırım etkinliklerin çeşitliliğini beğendiğini belirtirken, Zümriye Buket Karakuş yenilikçi atölyelerin çocuklar için çok keyifli olduğunu, lezzet durakları ve etkinlik alanlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Fuar süresince düzenlenen bu tür genç odaklı projeler, yerel ve üniversite topluluklarının bir araya gelmesine zemin hazırlıyor; katılımcılar için hem öğrenme hem de sosyal bağ kurma fırsatı sunuyor.

95'İNCİ İZMİR ENTERNASYONAL FUARI'NDA RED BULL İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN KARTON TEKNE YARIŞMASI, GENÇLERİN TASARIM BECERİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.