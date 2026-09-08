Adıyaman'da Oturakçılar Pazarı yakınında şebeke hattı patladı, esnaf tahliye mücadelesi veriyor

Adıyaman'da şebeke hattı patlaması

Adıyaman'da, Oturakçılar Pazarı yakınlarında bulunan şebeke hattında patlama meydana geldi. Patlayan hattan çıkan içme suları çevredeki bazı iş yerlerini bastı ve bölgedeki günlük yaşam etkilenmeye başladı.

patlamanın etkileri:

İş yerlerini basan sudan dolayı bazı esnaflar mağdur oldu. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi. Olay yerinde biriken sular iş yerlerinde zorluklara yol açtı.

esnafların müdahalesi:

İş yerlerini su basan esnaflar, birim imkanlarıyla tahliye çalışmalarına başladı; bazı iş sahipleri pompalar ve kovalarla suyu uzaklaştırmaya çalıştı. Yetkili kurumların duruma ilişkin açıklaması bekleniyor.

ADIYAMAN’DA, PATLAYAN ŞEBEKE HATTINDAN DOLAYI BİR ÇOK İŞ YERİNİ SU BASTI.