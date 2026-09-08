Ersoy: müslüman diasporalar kültürel güçle Filistin sesini ulaştırabilir

Foruma katılım ve amaç

Ankara'da ilk kez düzenlenen 1. Müslüman Diasporalar Forumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Forumda tema olarak "Köklerden Ufuklara" belirlendi ve açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Toplantıda Yurt Dışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden Sorumlu Federal Bakan Chaudhry Salik Hussain, Diaspora ile İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Dr. Serdar Çam ile Coşkun Yılmaz, İİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Dr. Dawas Dawas, SESRIC Başkanı Zehra Zümrüt Selçuk ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus da yer aldı.

Müslüman diasporaların soft power potansiyeli:

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, diasporaların hem kendi kültürel köklerini koruduğunu hem de yaşadıkları toplumlarla etkileşim içinde olduğunu belirterek, bu iki yönlü yapının küresel alanda önemli bir soft power kaynağı oluşturduğunu söyledi. Ersoy, farklı dil ve geleneklere rağmen ortak bir akidenin bağlayıcı olduğunu, bunun doğru değerlendirilmesi halinde zenginliğe dönüşeceğini vurguladı.

Ersoy, forumun ana temasının buluşmanın amacını iyi özetlediğini belirterek, diasporaların küresel konjonktürde yeni ufuklar açabileceğini ifade etti. Ayrıca, geçmişten günümüze diasporaların bilimden sanata, girişimcilikten kamu hizmetine kadar pek çok alanda ev sahibi toplumların gelişimine katkı sunduğunu hatırlattı.

Gazze vurgusu ve birlikte hareket etme çağrısı:

Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını sınayan bir imtihan olduğuna dikkat çeken Ersoy, bunun Müslüman ülkeler ve diasporalar için birbirini daha iyi tanıma ve ortak hareket etme refleksini güçlendirecek bir hatırlatıcı olduğunu söyledi. Ersoy sözlerini, "Gazze’de yaşanan emsalsiz acıları konuştuğumuz bir dönemde aynı zamanda ısrarla kültürden, dilden, üretim ve tüketimden de söz ediyor oluşumuz bir tesadüf değildir." şeklinde sürdürdü.

Bu çerçevede Ersoy, diasporaların Filistin davasını uluslararası kamuoyuna anlatmadaki rollerinin belirleyici olduğunu belirtti ve bu duruşa büyük önem atfetti.

Dil, kültür, gençlik ve dayanışma:

Ersoy, İslam medeniyetinin dil ve kültür aracılığıyla tarihe yaptıklarını hatırlatarak, İslamofobiye karşı en güçlü araçlardan birinin bu iki unsur olduğunu ifade etti. Kültürün, dilin ve üretimin korunmasının; aynı zamanda bilinçli tüketimin teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

Ayrıca diasporalar arasında ortak aklı ve dayanışmayı güçlendirecek bir ekosistem inşa etmenin gerekliliğini vurgulayan Ersoy, bu yaklaşımın merkezinde genç kuşakların bulunduğunu söyledi. Gençlerin kendi isimlerini ve hikâyelerini duyurabilecekleri çağa uygun ve güvenilir imkânların yaratılması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında somut adımların önemine de değinen Ersoy, "Tüm bu altını çizmeye gayret ettiğim konularda artık yapmamız gereken; bilgiyi, tecrübeyi ve insan kaynağını birleştirmektir" diyerek iş birliği çağrısını yineledi. Ersoy, bu birleşimin sağlanması halinde Müslüman diasporaların hem yaşadıkları ülkelere hem de küresel düzeyde daha güçlü aktörler haline gelebileceğini kaydetti.

Forumun düzenlenmesine katkı sunan YTB ve SESRIC başta olmak üzere emeği geçen kurumlara teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Ersoy, 1. Müslüman Diasporalar Forumu'nun İslam dünyası ve küresel Müslüman topluluklar için faydalı sonuçlar doğurmasını diledi.

DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDA YAŞAYAN MİLYONLARCA MÜSLÜMANIN KÜLTÜREL VE TARİHİ KÖKLERİNİ YAŞATIRKEN BULUNDUKLARI TOPLUMLARLA KURDUĞU İLİŞKİNİN GELECEĞİ, ANKARA’DA DÜZENLENEN 1. MÜSLÜMAN DİASPORALAR FORUMUNDA ELE ALINDI.