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Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı

Denizli Büyükşehir'in 'Çavuşoğlu Modeli' beslenme desteği yeni eğitim döneminde 5. sınıfları da kapsayarak binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Denizli'nin 'Çavuşoğlu modeli' genişliyor: beslenme desteği 5. sınıfa uzandı

projenin kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Çavuşoğlu Modeli” olarak anılan Beslenme Desteği Projesi, yeni eğitim öğretim yılında da dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Proje, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların yanı sıra bu yıl ilk kez ortaokul 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Belediyenin açıklamasına göre program, binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyor ve eğitim döneminin başında sağlanan desteğin, çocukların günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

başvuru ve süreç:

Başvurular yıl boyunca açık tutuluyor. İhtiyaç sahibi aileler başvurularını www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ adresi üzerinden online olarak yapabiliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde destekten faydalanan ve hâlihazırda hak sahipliği devam eden öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına gerek olmadığı bildirildi. Belediye, başvuruların elektronik ortamda alınmasıyla sürecin takip ve değerlendirmesinin hızlandığını belirtiyor.

aile bütçesine destek ve amaç:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de çocukların sağlıklı gelişimine yatırım yapmayı amaçladığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, artan hayat pahalılığının yok sayılmayacak bir yük oluşturduğunu belirterek, "Amacımız bu zor günlerde bütçenize nefes aldırmak, omuzlarınızdaki yükü hafifletmek ve hiçbir çocuğumuzun okulda beslenme sıkıntısı çekmemesini sağlamaktır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, destek programının özellikle ilkokul ve yeni eklenen 5. sınıf öğrencilerinin okul başarıları ve devamlılıkları üzerinde olumlu etkiler yaratmasını bekliyor ve henüz başvuru yapmamış ihtiyaç sahibi aileleri programa kayıt olmaya davet ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN &quot;ÇAVUŞOĞLU MODELİ&quot; ADIYLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN BESLENME DESTEĞİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "ÇAVUŞOĞLU MODELİ" ADIYLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN BESLENME DESTEĞİ PROJESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DA DAR GELİRLİ AİLELERİN İMDADINA YETİŞİYOR. BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, İLK DERS ZİLİ ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ, ÇOCUKLARININ SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN PROJEYE BAŞVURMAYA DAVET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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