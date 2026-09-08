Akşam trafiğinde çarpışma: Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı, iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. idaresindeki 16 BNB 702 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan Halil G.'ye çarptı.

Kaza anı ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yayaya birlikte savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve trafik:

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Halil G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, YAYA İLE MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN KİŞİ YARALANDI.