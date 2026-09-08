Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

12 yaşındaki Güneş Uçak'ın yaşamını yitirdiği kaza mahkemede tartışıldı

Samsun'da yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 5 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçakın ölümüne ilişkin dava, Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla başladı.

Kaza ve tıbbi süreç:

Kaza, 6 Haziran tarihinde Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Olayda, Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu ve Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. (24) yönetimindeki otomobile çarptı. Uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Duruşma, savunma ve iddia:

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık M.F.K., kazada kusuru olmadığını öne sürdü. Sanık, olay anını hatırlamadığını, yeşil ışık gördüğünü ve aniden karşısına çıktığını iddia ederek kurtarmaya çalıştığını söyledi. Mahkeme dosyasında sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi yer aldı.

Güneş ailesinin avukatı Umut Alkaç, sanığın hızının kazada etkili olduğunu belirterek trafik raporunu kabul etmediklerini ve sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep etti. Aile ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı istediklerini dile getirdi.

Mütalaa ve davanın seyrine ilişkin karar:

Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ışığında sanık hakkında TCK'nın 85/1 ve 53/6 maddeleri uyarınca taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanmasını talep etti. Taraf avukatlarının mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Aile ve toplum tepkisi:

Duruşma çıkışında, gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Topaloğlu Uçak sanığa tepki gösterdi. Adliye bahçesinde bir araya gelen Güneş İçin Adalet Platformu üyeleri, "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı pankartla basın açıklaması yaptı. Platform temsilcisi Dilara Taşdelen, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltma yükümlülüğüne vurgu yaparak adalet talebinde bulundu.

ADLİYE BAHÇESİ GİRİŞİNDE TOPLANAN "GÜNEŞ İÇİN ADALET PLATFORMU" ÜYELERİ İSE "BAŞKA GÜNEŞLER SÖNMESİN, HAYATA YOL VER" YAZILI PANKART AÇARAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.