Yüksek fatura takibiyle ortaya çıktı: iki evde kenevir düzenekleri ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek elektrik faturası şüphesi üzerine yürüttüğü çalışma sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün takibine alınan A.D. hakkında iki farklı ikamet tespit etti ve operasyon düzenledi.

Aramalarda, kenevir yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş düzenekler ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ve yetiştirmeye yönelik malzemeler ele geçirildi.

maddelerin ve ekipmanın detayları:

Operasyonda ele geçirilenler arasında 221,09 esrar, 4 adet Hint keneviri, 110 gram Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış kabin ve ekipman, 33 adet sıvı gübre, 2 adet koku önleyici jel, 5 adet esrar öğütücü, 6 adet THC ölçme cihazı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

soruşturmanın seyri ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. Emniyetin elektrik tüketim verilerindeki alışılmadık artışı izleyerek başlattığı takip, iki ayrı ikamette kurulan düzeneklerin tespit edilmesiyle sonlandı. Yetkililer, delillerin muhafazası ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla incelemeleri sürdürüyor.

YOZGAT'TA EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI.