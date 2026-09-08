TEM otoyolunda scooterla kilometrelerce ilerleyen iki kişi kaydedildi

olayın gelişimi:

İstanbul'da geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda tehlikeli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki elektrikli scooter sürücüsü, çıkılmaması gereken otoyola çıkarak Sultangazi istikametine doğru ilerlemeye başladı. Yoğun ve hızlı akan araç trafiği içinde süren hareket, çevredeki sürücüler için risk oluşturdu.

trafikte ilerleyiş ve tehlike:

Sürücüler zaman zaman hızla seyreden araçların arasında ilerleyerek kilometrelerce yol kat ettiler. Bu tür bir durumda hem scooter kullanıcılarının hem de otoyoldaki diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. Otoyolun tasarımı ve hız limitleri göz önüne alındığında, elektrikli scooterların benzer güzergâhlarda kullanımı yüksek risk barındırıyor.

görüntüleyen vatandaş ve kayıt:

Aynı istikamette seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, olayın saniye saniye belgelendiğini gösteriyor. Kayıtlarda iki sürücünün otoyolda ilerleyişi ve çevredeki yoğun trafik açık biçimde görülüyor. Görüntüler, bu tür davranışların trafiğin akışını nasıl etkilediğine dair somut bir örnek sunuyor.

Yetkili kurumların veya güvenlik birimlerinin olayla ilgili müdahale veya açıklaması haberde yer almamakla birlikte, yaşananlar trafikte alınması gereken dikkat ve önlemleri yeniden gündeme taşıdı.

İSTANBUL’DA 2 KİŞİ, ELEKTRİKLİ SKUTERLA TEM OTOYOLU’NA ÇIKARAK KİLOMETRELERCE YOL KAT ETTİ. SULTANGAZİ İSTİKAMETİNE İLERLEYEN SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.