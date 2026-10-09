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Adıyaman'da saat kulesi kavşağında dört aracın karıştığı kaza: bir yaralı

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada Veysi Çiçek hafif yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da saat kulesi kavşağında dört aracın karıştığı kaza: bir yaralı

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda iki kamyonet ile iki otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan araçların plakaları 34 GLH 976, 34 KBC 230, 06 AAG 586 ve 72 BC 436 olarak kaydedildi. Çarpışma Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda gerçekleşti.

yaralı ve soruşturma:

Kazada, 06 AAG 586 plakalı kamyonette bulunan Veysi Çiçek hafif yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA, İKİ KAMYONET VE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ KAMYONET VE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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