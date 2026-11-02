Bitlis’te ev sahibi farklı kazandı: Erciyes 38 FSK ilk mağlubiyetini aldı

Bitlis’te ev sahibi farklı kazandı

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta mücadelesinde Bitlis 1916 Spor, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü deplasmanda 4-0 mağlup etti. Maç Bitlis Eren Stadyumu'nda oynandı ve Mavi-siyahlılar bu sezon ilk yenilgisini aldı.

maçın kritik anları:

Bitlis 1916 Spor, maçta hızlı başladı ve Okan Toprak (dk.8) ile öne geçti. İlk yarının ikinci golünü Sitenliy Okavuçi (dk.38) attı. İkinci yarının başında Enes İslam İlkin (dk.48) farkı üçe çıkarırken, Halil Yılmaz da (dk.63) skoru belirleyen dördüncü golü kaydetti. Erciyes 38 FSK adına maçın 30. dakikasında Mehmet Eksik kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

kadrolar, kartlar ve hakemler:

Bitlis 1916 Spor: Mücahit Çıra, Gürkan Başkan, Enes İslam İlkin, (Halil Yılmaz dk.59), Sitenliy Okavuçi, (Muhammed Arslantaş dk.59), Ali Akkuş, (Mehmet Emin Öztürk dk.78), Mert Çayir, (Yusuf Efe Saydam dk.72), Alper Uludağ, Mert Denizli, Muhammed Fatih Kunat, Okan Toprak, Ömer Faruk Gümüş, (Tuğkan Kamışoğlu dk.59)

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Mehmet Eksik, Halil Duman, Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk.46), Güney Gençel, Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.46), Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk.77), Osman Şahin, (Ali Kılıç dk.53), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Batuhan Özgan dk.53), Ensar Bilir

Goller: Okan Toprak (dk.8), Sitenliy Okavuçi (dk.38), Enes İslam İlkin (dk.48), Halil Yılmaz (dk.63) — Bitlis 1916 Spor

Sarı kartlar: Enes İslam İlkin, Gürkan Başkan (Bitlis 1916 Spor); Osman Şahin (Erciyes 38 FSK)

Kırmızı kart: Mehmet Eksik (dk.30) (Erciyes 38 FSK)

Hakemler: Furkan Bora Altıntaş, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Mehmet Akif Doğrusöz

Bu sonuçla Erciyes 38 FSK, Bitlis deplasmanından puansız döndü ve ligde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ LİGİN 9. HAFTASINDA DEPLASMANDA BİTLİS 1916 SPOR’A 4-0 MAĞLUP OLDU. MAVİ-SİYAHLILAR BU SEZON İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.