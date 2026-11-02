Galatasaray Kayseri'de güçlü dönüşle 85-65 kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 85-65 galip ayrıldı. Ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol ilk periyotta öne geçse de rakibin disiplinli oyunu ikinci yarıda belirleyici oldu.

maç özeti:

İlk periyot 21-20 Melikgazi Kayseri lehine tamamlandı. Devreye 32-40 Galatasaray üstünlüğüyle girildi ve üçüncü periyotta farkı daha da açan konuk ekip, üçüncü çeyreği 45-63 üstünlükle geçti. Maç sonunda skor 65-85 olarak tescillendi. Karşılaşma Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynandı; hakemler Ozan Gönen, Hakan Gerey ve Furkan Köse'ydi.

öne çıkan isimler ve analiz:

Melikgazi Kayseri tarafında Morgan Jones 23 sayı ve Destiny Fair 22 sayıyla öne çıktı; Beatrice Mompremier 10, İnci Güçlü 4 ve Gamze Takmaz 1 sayı kaydetti. Takım, ilk periyotta agresif başladı ancak ikinci ve üçüncü periyot savunmada yeterli sürekliliği sağlayamadı.

Galatasaray'da öne çıkan isimler arasında Dorka Juhasz 16, Marine Lucie Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 10 ve Kamiah Smalls 8 sayı ile yer aldı. Takım hücumda dengeli bir dağılım gösterirken, özellikle ikinci yarıda savunma katkısıyla ritmini buldu ve farkı çift hanelere taşıdı.

Maçın genelinde Galatasaray top paylaşımında ve ikinci şans sayılarında daha etkiliydi. Melikgazi Kayseri'nin belirli oyuncularından gelen skor katkısı değerli olsa da takım halinde savunma dirençini arttırmak, ilerleyen haftalar için öncelikli ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Her iki takımın oyuncu listelerinde maç boyunca kaydedilen sayı dağılımları şu şekildeydi: Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Destiny Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Morgan Jones 23, Beatrice Mompremier 10, İnci Güçlü 4, Harsimran Kaur 2, Doğa Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç. Galatasaray: Kamiah Smalls 8, Sevgi Uzun 10, Dorka Juhasz 16, Awak Kuier 8, Şevval Akalan 5, Marine Lucie Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Elif Bayram 6, Emese Hof 5.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL EVİNDE GALATASARAY’A 20 SAYI FARKLA 65-85 MAĞLUP OLDU.