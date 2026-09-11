Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Adıyaman'da Sümer Park önünde yaya çarpması: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Adnan Menderes Caddesi Sümer Park yakınında otomobilin çarptığı yaya yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da Sümer Park önünde yaya çarpması: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sümer Park önünde çarpma

Adıyaman'da, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Sümer Park yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Elif Beyza P. idaresindeki 34 FD 3215 plakalı otomobil, 27 BBL 484 plakalı minibüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yeter Cebe'ye çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpmanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

ADIYAMAN’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü
images

Siverek cezaevinde koğuş yangını: 13 mahkum duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı
images

Alanya'da yakalanan uyuşturucu ticareti hükümlüsü cezaevine konuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı