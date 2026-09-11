Adıyaman'da Sümer Park önünde yaya çarpması: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sümer Park önünde çarpma

Adıyaman'da, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Sümer Park yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Elif Beyza P. idaresindeki 34 FD 3215 plakalı otomobil, 27 BBL 484 plakalı minibüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yeter Cebe'ye çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpmanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.