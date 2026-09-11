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Tunceli'de annelerle topyekûn uyuşturucuya karşı seferberlik

Hozat'ta düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' programında Vali Şefik Aygöl, annelerin ve ailelerin uyuşturucuya karşı kritik rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tunceli'de annelerle topyekûn uyuşturucuya karşı seferberlik

Tunceli'de annelerle topyekûn uyuşturucuya karşı seferberlik

Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında düzenlenen programda, Vali Şefik Aygöl başta olmak üzere yerel yetkililer anne ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı. Etkinlik, uyuşturucuyla mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin işi olmadığı; toplumun tüm kesimlerinin, özellikle annelerin aktif rol almasının gerekliliği vurgusuyla ilerledi.

Programda verilen bilgiler:

Programda, uyuşturucu maddelerin oluşturduğu tehdit, bağımlılığın erken belirtileri, çocuk ve gençlerin risklerden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ele alındı. Katılımcılara hangi davranış ve belirtilerin uyarıcı olacağı, ailelerin hangi adımları atması gerektiği konusunda uygulamalı ve pratik bilgiler verildi.

Vali Aygöl, konuşmasında çocukların uyuşturucuya bulaşmamasının asıl hedef olduğunu belirterek, spor, halk oyunları ve geleceğe yönelik planlamanın gençleri koruma altına alacağını söyledi. Ailelerin bilinçlendirilmesinin programın temel amaçlarından olduğuna dikkat çekti.

Vali Aygöl'ün mesajı:

Vali Şefik Aygöl, programın ilkini Hozat'ta başlattıklarını, ilçe ve il merkezinde anneleri ve aileleri bilinçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı. Aygöl, 'Çocuklarımıza polisimiz, jandarmamız sahip çıksın, uyuşturucuyla mücadele edelim derken çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmaması için hazırlık yapmamız lazım' ifadelerini kullandı.

'Bu memleketin hiçbir okulunda son 20 yıldır uyuşturucu ile ilgili hiçbir vaka yok. Uyuşturucunun ismine bile tahammülümüz yok. Kimseye nefes aldırmıyoruz, nefesimizi enselerinden düşürmüyoruz.' diye konuşan Vali Aygöl, mücadelenin son ferde kadar süreceğini belirtti ve asıl hedefin kimsenin bu yola düşmemesi olduğunu kaydetti.

Ailelerin rolünü 'en iyi narkotik polisi anne' sözüyle özetleyen Aygöl, 'Anne müsaade etmedikten sonra bir evladın yanlış yapma şansı yok' diyerek annelerin bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, sadece suçluları yakalayarak sorunun çözülemeyeceğini, topyekûn bir mücadele gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların şüphe durumlarında hızlı bildirim yapmasının önemine dikkat çeken Vali Aygöl, 112 Acil Çağrı Merkezinin her zaman ulaşılabilir olduğunu belirtti ve 'En ufak bir şüphe, farklılık hissettiğinizde 112'yi arayıp bildirin' çağrısında bulundu.

Programa Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, hem bilgilendirici oturumlar hem de ailelerin sorularına verilen cevaplarla tamamlandı.

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE &quot;EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE&quot; PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA...

TUNCELİ’NİN HOZAT İLÇESİNDE "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE" PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA KONUŞAN VALİ ŞEFİK AYGÖL, "BU MEMLEKETİN HİÇBİR OKULUNDA SON 20 YILDIR UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ HİÇBİR VAKA YOK. UYUŞTURUCUNUN İSMİNE BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK. KİMSEYE NEFES ALDIRMIYORUZ" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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