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çobançeşme orman fidanlığı'nda otluk alanda yangın çıktı

Bakırköy'de Çobançeşme Orman Fidanlığı'ndaki otluk alanda saat 14.00'te çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; dumanlar kilometrelerce görüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çobançeşme orman fidanlığı'nda otluk alanda yangın çıktı

Çobançeşme Orman Fidanlığı'nda otluk yangını

İstanbul Bakırköy'de bulunan Çobançeşme Orman Fidanlığı Şefliği içindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay, saat 14.00 sıralarında başladı ve bölgeden yükselen dumanlar çevredeki tarafından fark edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ilk müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürdü.

Dumanın görünürlüğü ve soruşturma:

Yangın sırasında yükselen dumanların kilometrelerce mesafeden görüldüğü belirtildi; görüntüler de bölgeden aktarıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili olarak can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, benzer alanlarda yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumları hemen bildirmeye çağırdı.

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE BULUNAN ÇOBANÇEŞME ORMAN FİDANLIĞI ŞEFLİĞİ İÇERİSİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN...

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE BULUNAN ÇOBANÇEŞME ORMAN FİDANLIĞI ŞEFLİĞİ İÇERİSİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN ESNASINDA YÜKSELEN DUMANLAR İSE KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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