Kaan programında kapsamlı değerlendirme: Görgün TUSAŞ toplantısına katıldı

Kaan değerlendirme toplantısı TUSAŞ'ta gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamındaki değerlendirme toplantısına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) katıldı. Toplantı, programın mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin planların gözden geçirildiği bir değerlendirme zemini sundu.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu; teknik ihtiyaçlar, test ve entegrasyon süreçleri ile zaman çizelgesinin öne çıkan konuları ele alındı. Katılımcılar, geliştirme sürecinin kritik adımlarında koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı ve önümüzdeki dönemde önceliklenecek başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

sosyal medya paylaşımı ve takip yaklaşımı:

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, programın izlenme biçimine dair yaklaşım özetlendi. Kurum, "KAAN’ın geliştirme sürecini, teknik ihtiyaçları ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz" ifadeleriyle sürecin entegre bir yaklaşımla yönetildiğini vurguladı. Bu açıklama, proje yönetimi ve teknik koordinasyonun eş zamanlı olarak ele alındığı mesajını güçlendirdi.

Toplantı, hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de gelecek hedeflerinin netleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti; programın ilerleyişinin yakın takip edildiği bildirildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ’NDE (TUSAŞ) GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI.