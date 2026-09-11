Artuklu'da tarihi noktalarda asayiş ve trafik denetimi

uygulamanın yapıldığı alanlar:

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde genel asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla müşterek uygulama gerçekleştirdi. Denetimler, Tarihi 1. Cadde, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Acarköy Kavşağı ve çevresinde yapıldı.

denetim bulguları:

Denetimler kapsamında 5 kafe, bistro ve restoran kontrol edildi; toplam 264 şahıs sorgulandı, 77 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını nedeniyle cezai işlem uygulandı.

emniyetin açıklaması:

Açıklamada, "Şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, huzurlu bir yaşam ortamının korunmasına ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ARTUKLU İLÇESİNDE ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.