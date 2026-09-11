Dijital tam kartla öğrenci tarifesi cebinizde: Manisa'da kart işlemlerine yeni kolaylık

ManisaKart'ta dijital dönüşümle gelen kolaylık:

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Manisa'ya üniversite öğrenimi için gelecek öğrencilerin toplu taşıma kartı işlemlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Fiziksel Öğrenci ManisaKart'ı bulunmayan öğrenciler, artık Kart İşlem Merkezlerine gitmek zorunda kalmadan Dijital Tam Kartlarını mobil uygulama üzerinden öğrenci kartına çevirebilecek.

Uygulama, özellikle kente ilk kez gelen üniversite öğrencilerinin kart işlemleri için harcadığı zamanı azaltmayı hedefliyor. Bu sayede öğrenciler, kayıt, yerleşme ve ders programı gibi öncelikli işleriyle ilgilenirken toplu taşıma erişimini de hızlıca sağlayabilecek.

İşlem adımları:

Öğrenciler, ManisaKart Mobil uygulamasında Kart Detayı ekranına girip 'Öğrenci Kartına Dönüştür' seçeneğini seçerek süreci başlatıyor. Uygulama üzerinden yapılan kimlik kartı doğrulama işleminin tamamlanmasının ardından Dijital Tam Kart, öğrenci tarifesi olarak tanımlanıyor. İşlem birkaç adımda tamamlandığı için fiziksel kart başvurusu için Kart İşlem Merkezine gitmeye gerek kalmıyor.

Neden fark yaratıyor:

Bu düzenleme, hem idari yoğunluğu hafifletiyor hem de öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Öğrenciler, cep telefonlarındaki Dijital Kartı toplu taşıma araçlarında öğrenci tarifesinden kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak. Uygulama, kent içi ulaşımda erişilebilirliği artırmayı ve işlem merkezlerine olan talebi azaltmayı amaçlıyor.

MANULAŞ'ın attığı bu adım, dijital hizmetlerin günlük yaşamda pratik çözümler sunabileceğinin bir örneğini oluşturuyor ve yeni gelen öğrenciler için ilk günlerde yaşanan lojistik yükü azaltıyor.

MANİSA’YA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN GELMEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN MANİSAKART İŞLEMLERİNDE YENİ BİR KOLAYLIK SAĞLANDI. FİZİKSEL ÖĞRENCİ MANİSAKART’I BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER, KART İŞLEM MERKEZLERİNE GİTMEDEN DİJİTAL TAM KARTLARINI MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ‘ÖĞRENCİ KARTI’NA DÖNÜŞTÜREBİLECEK.