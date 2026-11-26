Bütçe büyüklüğü ve öncelikler:

Adıyaman İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen 2027 mali bütçesi, geçen yıla göre %31,25 oranında artış göstererek 3 milyar 235 milyon lira olarak belirlendi. Yeni bütçe, ilin hizmet ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik kaynakları merkezileştirirken özellikle kırsal alanlara yönelik müdahalelere öncelik verecek.

Bütçe dokümanında köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve ilin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi hedefleri vurgulandı. İhtiyaç ve öncelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar arasında altyapı güçlendirme, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yer alıyor.

2026 çalışmaları ve 2027 hedefleri:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Genel Meclisi'ni ziyaretinde 2026 yılının il açısından verimli geçtiğini belirtti. Vali Küçük, altyapıdan üstyapıya; tarım ve hayvancılıktan kültür ve sanata kadar çok sayıda alanda yürütülen proje ve çalışmaların kayda değer gelişmeler sağladığını aktardı.

Köylere yapılan ziyaretlerde tamamlanan ve devam eden projelerin yerel halkın günlük yaşamına sağladığı katkıların görüldüğünü ifade eden Vali, 2027 yılı için önceliklerinin süregelen yatırımları tamamlamak ve yeni ihtiyaçlara hızlı yanıt verecek projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Bütçenin kırsal kalkınma ve temel hizmetlerin güçlendirilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturacağı belirtildi.

Yerel yönetim ve uygulama süreci:

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen İl Genel Meclisi başkanı ve üyeleri, il özel idaresi genel sekreteri ve personele teşekkür eden Vali Küçük, il özel idaresinin meclis ile dayanışma içinde hizmet çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Kararın uygulama safhasında önceliklerin yerel ihtiyaçlarla uyumlu şekilde belirlenmesi ve yatırımların hızlı, etkin biçimde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bütçenin onaylanmasıyla birlikte Adıyaman'da kırsal altyapı, tarım destekleri, eğitim ve sağlık yatırımlarının ivme kazanması bekleniyor. İl yönetimi, kaynakların verimli kullanılması ve projelerin takibi için ilgili birimler arasında koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİNİN 2027 YILI BÜTÇESİ, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 31,25 ARTIŞLA 3 MİLYAR 235 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ.