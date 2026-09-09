Adıyamanlı gençler Çanakkale'den Akçay'a tarihi ve kültürel mirası keşfetti

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gönüllüler Hareketi Başkent Gönüllüleri Derneği (Gönül-Der) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında Adıyamanlı gençler, bir haftalık kapsamlı bir kültür ve gençlik etkinliğine katıldı. Gezi, tarihe tanıklık etme ve sosyal etkinlikleri bir arada sunmayı hedefledi.

Çanakkale ziyareti:

Adıyaman'dan yola çıkan grup ilk olarak Çanakkale'yi ziyaret etti. Gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitliği'ni gezerek, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanları rehberler eşliğinde dolaştı ve bölgede yaşanan tarihi olaylar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında şehitler saygıyla anıldı ve gençlerin tarih bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Akçay gençlik kampı:

Çanakkale programının ardından katılımcılar Balıkesir'in Akçay bölgesine geçerek bir haftalık gençlik kampına dahil oldu. Kamp boyunca Akçay ve Altınoluk'un farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde tiyatro gösterileri, müzik programları ve çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.

Kamp, gençlere farklı şehirlerin kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı sundu; aynı zamanda katılımcılar yeni arkadaşlıklar kurup ekip çalışmalarına katılarak kişisel ve sosyal gelişimlerini destekledi. Etkinlikler, gençlerin iletişim ve kültürel farkındalık becerilerini artırmayı hedefledi.

Gönül-Der Başkanı Necmi Kutlu ise Adıyaman'a yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Adıyaman ile aramızda çok sağlam bir gönül bağı var. Adıyaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerek gençlik kampları gerekse sosyal yardımlar konusunda Adıyaman'a ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz.

Adıyaman Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik benzer çalışmaların devam edeceğini bildirirken, düzenlenen gezi ve kampın katılımcılar üzerinde kalıcı izler bırakması hedefleniyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖNÜLLÜLER HAREKETİ BAŞKENT GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (GÖNÜL-DER) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA ADIYAMANLI GENÇLER, ÇANAKKALE VE AKÇAY’I ZİYARET ETTİ.