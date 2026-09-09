Cilo eteklerinde 15 bin kişilik düğünde birlik ve kardeşlik mesajı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde düzenlenen Pinyanişi aşireti düğününe Türkiye'nin dört bir yanından, ayrıca Irak ve İran'dan misafirler katıldı. Cilo Dağları'nın eteklerindeki törende yaklaşık 15 bin kişi bir araya gelerek davul ve zurna eşliğinde halay çekti; kadın, erkek, genç ve yaşlılar aynı sofrada buluştu. Farklı siyasi görüşlerden ve bölgelerden gelenlerin bir arada olması, bölgedeki sosyal atmosferdeki değişimin dikkat çekici görüntülerinden biri olarak öne çıktı.

Katılım ve törenin düzeni:

Organizasyon kapsamında misafirler aileye hediyelerini özel olarak iletti; geleneksel takı töreni ise vatandaşların ve kameraların önünde yapılmadı. Bu tercih, bölgedeki hassasiyetlerin gözetildiğinin işareti olarak değerlendirildi. Düğünde samimi bir ortam yaratılmasına özen gösterildiği, gösterişten kaçınıldığı gözlemlendi.

Liderlerin mesajları ve toplumsal vurgu:

Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan katılımcılara hitaben, "Bizim devletimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Burada her zaman devletimizle vatandaşımız arasında köprü olmaya çalıştık. Bu ülke bizim ülkemiz" dedi. Zeydan, kalabalığın dostluğun ve kardeşliğin bir emaresi olduğunu belirterek, insanların söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini ve "kan ve rant siyaseti"nin son bulmasını temenni etti.

Aşiretin kanaat önderi ve iş insanı Teoman Zeydan ise, "Elhamdülillah Türkler, Kürtler, Araplar hepimiz kardeşiz. Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor" sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Teoman Zeydan, kaybedilen canlara rahmet dileyip gelecekte yeni can kayıplarının olmaması gerektiğini savundu ve gençlerle yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" projesinden bahsetti.

Teoman Zeydan ayrıca düğünlerdeki takı gösterilerine karşı olduğunu ifade ederek, insanların altın ve para göstererek yanlış bir görüntü yarattığını söyledi: "Düğüne giden biri hediye vermek ister. Biz engellemeye çalışıyoruz... İnsanlara altın göstermenin, insanlara para göstermenin çok yanlış ve çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum."

Genel tablo, düğünün hem yerel hem de bölgesel düzeyde barış, huzur ve kardeşlik mesajı verdiğini gösterdi. Liderlerin çağrısı, gösterişten uzak organizasyon ve farklı toplulukların bir araya gelmesi, bölgedeki toplumsal iyileşme çabalarının somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

HAKKÂRİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKÇİFTLİK BELDESİNDEKİ PİNYANİŞİ AŞİRETİNİN DÜĞÜNÜNDE YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ KATILIRKEN, GELENEKSEL TAKI TÖRENİ DE YAPILMADI.