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Belediye üretimiyle sofralara uygun fiyatlı temel gıdalar

Adıyaman Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği ekmek, yumurta ve sebzeleri aracısız olarak Halk Ekmek büfeleri ve tanzim satışla piyasanın altında fiyata sunuyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediye üretimiyle sofralara uygun fiyatlı temel gıdalar

Belediye üretimi ve sosyal belediyecilik:

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kendi tesis ve üretim alanlarında ürettiği temel gıda ürünlerini doğrudan vatandaşa ulaştırıyor. Belediye, üretimi aracısız sunarak fiyatlarda düşüş sağlamayı ve aile bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başkan Abdurrahman Tutdere, "Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ekmeğimizi kendi tesisimizde üretiyor, yumurtamızı kendi üretim merkezimizden temin ediyor, toprağımızı ekip sebzemizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimizi de aracısız biçimde hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

üretim rakamları:

1 Haziran-31 Ağustos döneminde belediyenin üretim merkezlerinde yoğun bir faaliyet gerçekleştirildi. Halk Ekmek Tesisleri'nde 150 bin somun ekmek, 94 bin 816 farklı ekmek çeşidi, 68 bin 497 simit ve poğaça ile 221 kilogram kuru pasta üretildi. Organik Yumurta Üretim Merkezi'nde 160 bin yumurta elde edildi.

Sebze Üretim Merkezi'nden ise 2 bin deste maydanoz, 1 bin 500 deste nohut; 2 bin 500 kilogram biber, 1 bin 500 kilogram patlıcan, 750 kilogram domates ve 500 kilogram salatalık hasat edildi.

dağıtım kanalları ve fiyatlandırma:

Üretilen ürünler, Halk Ekmek büfeleri ve Tanzim Satış Merkezi aracılığıyla piyasa şartlarının altında fiyatlarla satışa sunuldu. Belediyenin hedefi, aracıyı ortadan kaldırarak kaliteli ürünü erişilebilir kılmak ve kalan tasarrufun hane içi diğer ihtiyaçlara katkı sağlamasını mümkün kılmak olarak açıklandı.

Başkan Tutdere, "Belediye üretecek, vatandaşımız uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşacak, aile bütçesinde kalan her kuruş yine vatandaşımızın başka bir ihtiyacına katkı sağlayacak. Adıyaman’ın kaynaklarını yine Adıyaman halkı için değerlendirerek üretimin ve dayanışmanın gücünü büyüteceğiz" diyerek uygulamanın amacını özetledi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENDİ TESİS VE ÜRETİM ALANLARINDA...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENDİ TESİS VE ÜRETİM ALANLARINDA ÜRETTİĞİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ UYGUN FİYATLARLA VATANDAŞLARA ULAŞTIRIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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