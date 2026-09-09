Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

ziyaretin ayrıntıları:

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, beraberindeki kırsal mahalle muhtarlarıyla birlikte Araban Kaymakamlığı görevine atanan Ferhat Salih Ceylan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Altun, ilçede üretimi yapılan başlıca ürünler hakkında bilgi verip, öncelikle Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili sahibi olan Araban sarımsağına dikkat çekti.

araban ovası ve üretim kapasitesi:

Altun, Araban Ovası’nın yaklaşık 250 bin dönüm ekilip biçilen tarım arazisine sahip olduğunu belirtti. İlçede ayrıca 117 bin dönüm Antep fıstığı bahçesi ve yaklaşık 5 bin dönüm zeytin bahçesi bulunuyor.

Altun, Araban’ın pamuk, karpuz, kavun ile makarnalık ve baklavalık sert buğday gibi ürünlerin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, verimli toprakları ve yoğun tarımsal üretimi nedeniyle ilçenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin "tahıl ambarı" olarak anıldığını aktardı.