Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor

Arama çalışmaları:

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya (30), 31 Ağustos günü Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir tekstil fabrikasındaki işinden döndükten sonra akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Ailesi, Balkaya’dan haber alamayınca durumu iki gün sonra jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma tarafından başlatılan aramalar, AFAD ekiplerinin üç gün önce katılımıyla genişletildi. AFAD tarafından köy meydanında oluşturulan kriz merkezi koordinasyon görevinin yürüttüğü çalışmalarda toplam 69 personel ve 16 araç görev yapıyor.

Aramalar köy çevresi ile İron Sazlığı bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler karadan yapılan çalışmalarda jandarma arama köpeğini kullanırken, dronlarla da bölge havadan taranıyor.

Muhtarın değerlendirmesi:

Büvetli Köyü Muhtarı Naci İlikhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suat Balkaya, 31 Ağustos'tan bu yana kayıp. Kendi halinde, değerli bir gençti. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. O gün de işe gitmiş, akşam iş çıkışında eve gelmiş. Gece saat 21.00 ile 22.00 arasında evden çıkmış. En son köy camisinin yakınlarında görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamış" dedi.

İlikhan, arama çalışmalarına çok sayıda kurum ve vatandaşın destek verdiğini belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. AFAD, jandarma, Kızılay, güvenlik korucuları, köylülerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız burada bize yardımcı oluyor. Devletimiz gereken araştırmaları yapıyor. İnşallah gencimizi sağ salim buluruz" ifadelerini kullandı.

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİNDE 31 AĞUSTOS'TA EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA'NIN BULUNMASI İÇİN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.