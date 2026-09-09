Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Çalıştayın amacı ve destekleri:

Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının üretim sürecinde yaşanan sorunlar ve geleceğine yönelik adımlar, Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Taşköprü Sarımsağı Ürün Analizi Çalıştayı"nda masaya yatırıldı. Etkinlik, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde sağlanan destekle; Taşköprü Belediyesi’nin "Taşköprü Sarımsağı Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ele alınan ana konular:

Çalıştayda, sarımsağın yerel ve ulusal pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik çok boyutlu değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar; üretimin sürdürülebilirliği, fiyat ve pazarlama politikaları, depolama kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yerel pazarın ulusal ölçekte etkinleştirilmesi gibi başlıklar üzerinde durdu. Ayrıca üreticinin gelirinin korunması ve ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılması için kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının nasıl hayata geçirileceği tartışıldı.

Yerel yöneticilerin ve paydaşların değerlendirmesi:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret tescilli, ilçemizin en önemli değerlerinden Taşköprü sarımsağımızın üretimden pazarlamaya, fiyat politikalarından depolama kapasitesine, tanıtımdan yerel pazarımızın ulusal ölçekte güçlendirilmesine kadar birçok başlığı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Üreticimizin emeğini korumak, Taşköprü sarımsağımızın marka değerini daha da yükseltmek ve hak ettiği pazarlara ulaşmasını sağlamak için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kıymetli çalıştaya katkı sunan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise, "Taşköprü sarımsağının yol haritasının belirlenmesine ilişkin konuları çalıştayda görüştük. Coğrafi tescilli sarımsağımızın üretim, fiyat-pazarlama durumları, depolama kapasitesi, yerel pazarı ulusallaştırma konularında detaylı analiz çalışmaları yapıldı. Çalıştaya sarımsağımızın üretim, pazarlama, tanıtım ve analize edilen konularda çalışmalar bundan sonrada devam edecek. Çalıştaya katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gelecek adımlar:

Çalıştayda ortaklaşılan öncelikler doğrultusunda, Taşköprü sarımsağının marka değerinin yükseltilmesi ve üreticinin gelirinin korunması için somut adımların atılması planlanıyor. Kısa vadede depolama kapasitesinin iyileştirilmesi ve pazarlama-stratejilerinin güçlendirilmesi, orta vadede ise ulusal pazarda erişimin artırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Etkinliğe Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Çalıştay sonucu ortaya çıkan yol haritası, hem üreticilerin beklentilerini hem de bölgesel kalkınma hedeflerini dikkate alarak uygulamaya konulacak adımları içeriyor ve bundan sonraki süreçte kurumlar arası koordinasyonun artırılması öngörülüyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE YETİŞEN VE DÜNYACA ÜNLÜ COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞININ ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA UZANAN GELECEĞİ, TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAŞVURULAN VE KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN “TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÜRÜN ANALİZİ ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.