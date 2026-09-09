Karacaahmet'e çok amaçlı pazar ve yaşam merkezi

Projenin kapsamı:

Şehitkamil Belediyesi tarafından Karacaahmet Mahallesi'nde hayata geçirilen Semt Pazar Yeri projesinde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Toplam 3 bin 650 metrekarelik alana yayılan tesis, geleneksel pazar işlevinin ötesine geçen, mahalle yaşamına katkı sağlayacak donatılarla tasarlandı. Modern mimari anlayışla planlanan yapı, sakinlere daha düzenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor.

tesisin özellikleri:

Tesisin çatısında kullanılan uzay çatı sistemi estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Pazar alanının yanı sıra projede fırın ve ekmek üretim tesisleri ile günlük gıda ihtiyacını karşılayacak bölümler yer alıyor. Ayrıca konferans, seminer ve toplantı gibi etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı bir salon bulunacak. Vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak üzere planlanan otopark alanı da tesisin paket hizmetleri arasında.

Proje, sadece ticari bir merkez olmanın ötesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak biçimde kurgulandı. Böylece Karacaahmet Mahallesi sakinleri hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bir araya gelerek etkinliklere katılabilecekler.

belediye yetkililerinin açıklaması:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çalışmaları değerlendirirken projenin mahallede önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı. Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip çözüm ürettiklerini, Karacaahmet Semt Pazar Yeri'nin modern yapısı ve çok amaçlı bölümleriyle kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti. Belediye ekiplerinin iş programını hızlandırdığı ve projenin teslim tarihinin yaklaştığı ifade edildi.

Mahallede planlanan bu çok amaçlı tesis, hem esnafın hem de vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştıracak, yerel ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlayacak bir merkez olmayı amaçlıyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN KARACAAHMET MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KARACAAHMET SEMT PAZAR YERİ’NDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE PLANLANAN MODERN TESİS, YALNIZCA PAZAR ALANI OLARAK DEĞİL, FARKLI SOSYAL VE TİCARİ İHTİYAÇLARA DA CEVAP VERECEK ÇOK AMAÇLI BİR MERKEZ OLARAK MAHALLE SAKİNLERİNİN HİZMETİNE SUNULACAK.