Ahmetusta Geçidinde beyaz örtü: Karabük-Bartın yolunda karla mücadele sürüyor

Bölgede kar yağışı etkili oldu:

Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolu ve çevresini beyaza bürüdü. Yağışın en fazla etkili olduğu noktalardan biri 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi oldu; kısa sürede oluşan kar örtüsü özellikle geçidin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ulaşımda önlem ve çalışmalar:

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması ve sürücülerin güvenli seyahat edebilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun mesaisiyle yolların açık tutulması hedefleniyor; yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya çağırıyor. Bazı vatandaşlar ise yağış anında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekti.

Safran tarlalarında beklenmedik manzara:

Yukarı Çiftlik Köyü'nde de etkisini gösteren kar, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran'ın yetiştiği tarlaları beyaza bürüdü. Tarlalardaki bu görüntü, bölge halkı ve ziyaretçiler için beklenmedik bir manzara oluşturdu.

Karabük - Bartın kara yolu beyaza büründü