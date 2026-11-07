Sanayi sitesinde dikkatsiz an: park halindeki otomobile çarpan traktör kamerada

kaza özeti:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi, Seyrantepe Sanayi Mahallesi sınırlarında yer alan 2. Sanayi Sitesi içinde yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

kaza anı ve görüntüler:

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışma anı açıkça görülüyor. Kayıtlarda traktörün kontrolünü kaybettiği an, park halindeki araca yaklaşması ve çarpma anı net biçimde kaydedildi. Görüntüler, kazanın kısa sürede ve anlık bir kontrol kaybıyla gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

olay yerinde durum ve sonuçlar:

Kazanın ardından olay yerinde sağlık veya can güvenliği bakımından olumsuz bir durum olmadığı; yalnızca araçlarda maddi hasar oluştuğu aktarılıyor. Bu tür olaylar, sürücülerin dikkat ve araç kontrollerini sıkı tutmasının önemini bir kez daha gösteriyor.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDEKİ 2. SANAYİ SİTESİ'NDE TRAKTÖRÜN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.