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Sivas'ta yediemin otoparkındaki başıboş köpekler üç kuzuyu telef etti

Sivas Yenişehir'de yediemin otoparkında beslenen yaklaşık 15 başıboş köpek çiftliğe saldırdı; üç kuzu telef oldu, bir kuzu yaralandı ve polis sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta yediemin otoparkındaki başıboş köpekler üç kuzuyu telef etti

Sivas'ta başıboş köpeklerin saldırısı

Sivas'ın Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında meydana gelen olayda, bölgede yediemin otoparkında beslenen başıboş köpekler bir çiftlikteki kuzulara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın seyri ve zarar:

Çiftlik sahibi Uğur Çürüklü ve çalışanları saldırıyı fark etti. İddialara göre saldırgan köpek sayısı yaklaşık 15 olarak belirlenirken, ilk tespitlere göre 2 kuzu köpekler tarafından telef edildi, 2 kuzu ise yaralandı. Yaralanan kuzulardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle toplamda 3 kuzu telef olmuş, 1 kuzu ise yaralı olarak kayda geçti.

Çiftlik sahibinin endişeleri ve önceki zararlar:

Çürüklü, bölgede yediemin açıldığından bu yana köpek grubunun beslendiğini ve her yıl zarar gördüklerini ifade etti: "Burada yaklaşık 35 yıldır hayvancılık yapıyorum. Buradaki köpeklerden dolayı devamlı zararımız oluyor. Her sene zayiatımız oluyor."

Ayrıca Çürüklü, yedieminin yan tarafında özel okul bulunduğunu ve bölgede "okulda okuyan küçük çocuklar var" diyerek çocukların güvenliğinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Bölgedeki köpeklerin geçtiğimiz günlerde bir kümesteki 50 tavuğu telef ettiğine dair iddia da bildirildi.

Çürüklü yetkililerden çözüm beklediklerini belirterek, "Oradaki çocuklardan dolayı telaşlanmış durumdayım. Bir çocuğumuz öldükten sonra mı buna bir çare bulunacak?" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

UĞUR ÇÜRÜKLÜ, &quot;YEDİEMİNİN YAN TARAFINDA ÖZEL OKUL VAR, O OKULDA OKUYAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR VAR. BU...

UĞUR ÇÜRÜKLÜ, "YEDİEMİNİN YAN TARAFINDA ÖZEL OKUL VAR, O OKULDA OKUYAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR VAR. BU KÖPEKLER ONLARA DA ZARAR VEREBİLİR. MADDİ ZARARINDAN GEÇTİM. ORADAKİ ÇOCUKLARDAN DOLAYI TELAŞLANMIŞ DURUMDAYIM" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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